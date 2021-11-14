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Published by lebarmy3 on أحد, 11/14/2021 - 20:11
توفيت السيدة نديمة حماد والدة العميد الركن المتقاعد سهيل حمّاد من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة نديمة حماد والدة العميد الركن المتقاعد سهيل حمّاد من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ 15 / 11 / 2021 الساعة 11.00 في دار الإجتماعي عين زحلتا - الشوف.
تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 17.00 وبتاريخ 16 / 11 / 2021 من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في الدار المذكور أعلاه وبتاريخ 17 / 11 / 2021 من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل الضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة الكائن في شويفات - القبة أو عبر الإتصال به على رقم الهاتف: 03/996557.
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Date:
الأحد, نوفمبر 14, 2021