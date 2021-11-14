توفيت السيدة نديمة حماد والدة العميد الركن المتقاعد سهيل حمّاد من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ 15 / 11 / 2021 الساعة 11.00 في دار الإجتماعي عين زحلتا - الشوف.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 17.00 وبتاريخ 16 / 11 / 2021 من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في الدار المذكور أعلاه وبتاريخ 17 / 11 / 2021 من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل الضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة الكائن في شويفات - القبة أو عبر الإتصال به على رقم الهاتف: 03/996557.