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Published by Anonymous on أربعاء, 10/09/2019 - 13:16
توفيت السيدة فريدة عون والدة العميد الركن المتقاعد شربل ابو خليل من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة فريدة عون والدة العميد الركن المتقاعد شربل ابو خليل من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 10 / 2019 الساعة 16.00 في كنيسة مار الياس الحي – الناعمة , و توارى الثرى في مدافن العائلة في كنيسة السيدة – الناعمة.
تقبل التعازي قبل الدفن و بعده إبتداءً من الساعة 10.00 , وبتاريخي 10 و 11 / 10 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس الحي – الناعمة .(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد شربل ابو خليل: 006010 /70).
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Date:
الثلاثاء, أكتوبر 8, 2019