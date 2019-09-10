توفيت السيدة فريدة عون والدة العميد الركن المتقاعد شربل ابو خليل من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 10 / 2019 الساعة 16.00 في كنيسة مار الياس الحي – الناعمة , و توارى الثرى في مدافن العائلة في كنيسة السيدة – الناعمة.

تقبل التعازي قبل الدفن و بعده إبتداءً من الساعة 10.00 , وبتاريخي 10 و 11 / 10 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس الحي – الناعمة .(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد شربل ابو خليل: 006010 /70).