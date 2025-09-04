Published by lebarmy12 on خميس, 09/04/2025 - 23:11

توفيت السيدة ليوني فرنسيس يواكيم والدة العميد الركن المتقاعد شربل ابو زيد (٨٦٠٠٦٦) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٦ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة القديسة ريتا - للروم الملكيين الكاثوليك - جديدة المتن.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ١٨,٠٠ ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٧ إعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.

