توفيت السيدة ليوني فرنسيس يواكيم والدة العميد الركن المتقاعد شربل ابو زيد (٨٦٠٠٦٦) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٦ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة القديسة ريتا - للروم الملكيين الكاثوليك - جديدة المتن.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ١٨,٠٠ ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٧ إعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.