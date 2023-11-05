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Published by lebarmy2 on خميس, 05/11/2023 - 16:04
توفيت السيدة نظيره سركيس الفغالي والدة العميد الركن المتقاعد شربل منصور الفغالي من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة نظيره سركيس الفغالي والدة العميد الركن المتقاعد شربل منصور الفغالي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 5 /2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار سركيس وباخوس – كفرعبيدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 12 / 5 /2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد شربل منصور الفغالي على رقم الهاتف: 899833 /03.
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Date:
الخميس, مايو 11, 2023