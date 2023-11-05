توفيت السيدة نظيره سركيس الفغالي والدة العميد الركن المتقاعد شربل منصور الفغالي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 5 /2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار سركيس وباخوس – كفرعبيدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 12 / 5 /2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد شربل منصور الفغالي على رقم الهاتف: 899833 /03.