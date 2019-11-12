توفيت الحاجة سكنة حمقة والدة العميد الركن المتقاعد عاطف الصغير من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 12 / 2019 بعد صلاة الظهر في مدينة بنت جبيل.

تقبل التعازي قبل الدفن و بعده و بتواريخ 12 ,13 و 14 / 12 / 2019 إبتداءَ من الساعة 10.00 و لغاية 19.00 في منزل زوجها الكائن في مدينة بنت جبيل – حي الحوارة و بتاريخ 19 / 12 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 و لغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص و التوجيه العلمي – الرملة البيضاء – خلف المديرية العامة لأمن الدولة.