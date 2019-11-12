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Published by Anonymous on أربعاء, 12/11/2019 - 14:11
توفيت الحاجة سكنة حمقة والدة العميد الركن المتقاعد عاطف الصغير من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة سكنة حمقة والدة العميد الركن المتقاعد عاطف الصغير من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 12 / 2019 بعد صلاة الظهر في مدينة بنت جبيل.
تقبل التعازي قبل الدفن و بعده و بتواريخ 12 ,13 و 14 / 12 / 2019 إبتداءَ من الساعة 10.00 و لغاية 19.00 في منزل زوجها الكائن في مدينة بنت جبيل – حي الحوارة و بتاريخ 19 / 12 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 و لغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص و التوجيه العلمي – الرملة البيضاء – خلف المديرية العامة لأمن الدولة.
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Date:
الثلاثاء, ديسمبر 10, 2019