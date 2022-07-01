توفيت الحاجة فطوم ضاهر والدة العميد الركن المتقاعد عامر الزين من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 1 / 2022 الساعة 11.00 في بلدة كفرتون - عكار.

تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في قاعة آل الزين الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 11 / 1 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.30 ولغاية الساعة 16.45 في قاعة مسجد الوفاء - طرابلس، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:70/005455.

