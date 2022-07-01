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Published by lebarmy3 on جمعة, 01/07/2022 - 21:22
تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في قاعة آل الزين الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 11 / 1 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.30 ولغاية الساعة 16.45 في قاعة مسجد الوفاء - طرابلس، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:70/005455.
توفيت الحاجة فطوم ضاهر والدة العميد الركن المتقاعد عامر الزين من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 1 / 2022 الساعة 11.00 في بلدة كفرتون - عكار.
تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في قاعة آل الزين الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 11 / 1 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.30 ولغاية الساعة 16.45 في قاعة مسجد الوفاء - طرابلس، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:70/005455.
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Date:
الجمعة, يناير 7, 2022