توفيت الحاجة حياة الحاج محمود شمسين والدة كل من العميد الركن المتقاعد عصام محفوض من ضباط الجيش اللبناني والعقيد فواز محفوض من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 12 / 2019 عقب صلاة الظهر في مسجد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء وتوارى الثرى في جبانة الشهداء - جبل محسن.

تقبل التعازي للرجال بتاريخي 19 و 20 / 12 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة خديجة الكبرى جبل محسن – بجانب مشروع أبو يوشع وللنساء في منزل صهرها المرحوم محمد شمسين - بناية علي خضر – طابق أول.