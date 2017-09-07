- En
- Fr
- عربي
Published by aahajhassan on أحد, 07/09/2017 - 13:35
توفيت السيدة ضاوية المولى والدة كل من العميد الركن المتقاعد علي المولى من ضباط الجيش اللبناني والعقيد الركن فاروق المولى من اركان الجيش للعمليات – مديرية العمليات.
توفيت السيدة ضاوية المولى والدة كل من العميد الركن المتقاعد علي المولى من ضباط الجيش اللبناني والعقيد الركن فاروق المولى من اركان الجيش للعمليات – مديرية العمليات.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 7 / 2017 الساعة 17.00 في منزلها الكائن في بلدة حربتا – قضاء بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 10 و 11 / 7 / 2017 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 20.00 في منزلها الكائن في بلدة تعلبايا – قضاء زحلة مقابل جامع رفيق الحريري.
Ar
Date:
الأحد, يوليو 9, 2017