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Published by lebarmy2 on أحد, 03/01/2020 - 16:40
توفيت السيدة فريزة زعيتر والدة العميد الركن المتقاعد علي عساف من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة فريزة زعيتر والدة العميد الركن المتقاعد علي عساف من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 3 /2020 الساعة 15.00 في جبانة بلدة السعيدة – غرب بعلبك.
تقبل التعازي بتاريخ 5 / 3 /2020 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة جمعية التخصص العلمي – بيروت كما يقام مجلس عزاء بتاريخ 8 / 3 /2020 الساعة 14.00 في حسينية الإمام الهادي – الاوزاعي (رقم العميد الركن المتقاعد علي عساف: 573583/ 03).
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Date:
الأحد, مارس 1, 2020