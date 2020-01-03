Published by lebarmy2 on أحد, 03/01/2020 - 16:40

توفيت السيدة فريزة زعيتر والدة العميد الركن المتقاعد علي عساف من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 3 /2020 الساعة 15.00 في جبانة بلدة السعيدة – غرب بعلبك.
تقبل التعازي بتاريخ 5 / 3 /2020 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة جمعية التخصص العلمي – بيروت كما يقام مجلس عزاء بتاريخ 8 / 3 /2020 الساعة 14.00 في حسينية الإمام الهادي – الاوزاعي (رقم العميد الركن المتقاعد علي عساف: 573583/ 03).

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Date: 
الأحد, مارس 1, 2020