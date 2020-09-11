توفيت الحاجة سعدية شعبان والدة كل من العميد الركن المتقاعد عماد الدين مراد من ضباط الجيش اللبناني والرائد المتقاعد محمد على مراد من ضباط المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 9 /11 /2020 بعد صلاة العصر في جبانة شحيم – جبل سويد وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

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