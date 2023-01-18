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Published by lebarmy3 on أربعاء, 01/18/2023 - 19:55
توفيت السيدة ماري توفيق نجم والدة العميد الركن المتقاعد غسان عبود من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة ماري توفيق نجم والدة العميد الركن المتقاعد غسان عبود من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 19 / 1 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار بطرس وبولس - قرنة شهوان.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبعده لغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 20 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/769892.
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Date:
الأربعاء, يناير 18, 2023