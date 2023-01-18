توفيت السيدة ماري توفيق نجم والدة العميد الركن المتقاعد غسان عبود من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 1 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار بطرس وبولس - قرنة شهوان.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبعده لغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 20 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/769892.