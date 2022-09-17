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Published by lebarmy16 on سبت, 09/17/2022 - 20:34
توفيت السيدة متيل العكاري والدة العميد الركن المتقاعد غسان عطا لله من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة متيل العكاري والدة العميد الركن المتقاعد غسان عطا لله من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 9 / 2022 في كنيسة مار ميخائيل للروم الأرثوذكس – نابيه – المتن.
تقبل التعازي بتاريخ 18 / 9 / 2022 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 19 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 233400 / 03
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Date:
السبت, سبتمبر 17, 2022