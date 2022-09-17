Published by lebarmy16 on سبت, 09/17/2022 - 20:34

توفيت السيدة متيل العكاري والدة العميد الركن المتقاعد غسان عطا لله من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 9 / 2022 في كنيسة مار ميخائيل للروم الأرثوذكس – نابيه – المتن.
تقبل التعازي بتاريخ 18 / 9 / 2022 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 19 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 233400 / 03

Ar
Date: 
السبت, سبتمبر 17, 2022