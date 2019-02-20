توفيت الحاجة فهيما هاني دلال والدة كل من العميد الركن المتقاعد فاتك السعدي والرائد الإداري المتقاعد فادي السعدي كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 2 / 2019 عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق شبعا وتوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن للرجال والنساء في قاعة مسجد الفاروق – شبعا وبعد الدفن في مبنى آل السعدي وبتاريخ 22 / 2 / 2019 للرجال والنساء إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 14,00 في قاعة مسجد الفاروق – شبعا، وبتاريخ 24 / 2 / 2019 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00، وبتاريخ 25 / 2 / 2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في مسجد الخاشقجي – قصقص – قاعة البرغوث – بيروت.