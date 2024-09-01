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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 01/09/2024 - 14:07
توفيت السيدة سميرة الخوري والدة العميد الركن المتقاعد فريد عواد (850064) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة سميرة الخوري والدة العميد الركن المتقاعد فريد عواد (850064) من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 5 / 1 / 2024 الساعة 15,00 في كنيسة مار يوحنا المعمدان عمشيت.
تقبل التعازي بتاريخي 5 و 6 / 1 / 2024 ابتداء من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد فريد عواد على رقم الهاتف: 03/115582.
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Date:
الخميس, يناير 4, 2024