توفيت السيدة سميرة الخوري والدة العميد الركن المتقاعد فريد عواد (850064) من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 5 / 1 / 2024 الساعة 15,00 في كنيسة مار يوحنا المعمدان عمشيت.

تقبل التعازي بتاريخي 5 و 6 / 1 / 2024 ابتداء من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد فريد عواد على رقم الهاتف: 03/115582.