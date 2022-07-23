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Published by lebarmy10 on سبت, 07/23/2022 - 12:36
توفيت السيدة عزيزي بو عرم والدة العميد الركن المتقاعد لبيب بو عرم من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة عزيزي بو عرم والدة العميد الركن المتقاعد لبيب بو عرم من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 23 / 7 / 2022 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة البرجين – أقليم الخروب – الشوف.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 24 و 25 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في خلية مسجد البرجين،أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:951347 /03.
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Date:
السبت, يوليو 23, 2022