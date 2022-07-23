توفيت السيدة عزيزي بو عرم والدة العميد الركن المتقاعد لبيب بو عرم من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 7 / 2022 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة البرجين – أقليم الخروب – الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 24 و 25 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في خلية مسجد البرجين،أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:951347 /03.