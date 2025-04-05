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Published by lebarmy12 on سبت, 04/05/2025 - 23:25
توفيت الحاجة جميله حسام الدين والدة العميد الركن المتقاعد محمد جانبيه (۸۰۰۰۲۳) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٦ الساعة ۱۱:٠٠ في جبانة بلدة الهرمل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتواريخ ٧ و٨ و۲۰۲٥/٤/٩ في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في مركز الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - قرب المديرية العامة لأمن الدولة أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد محمد جانبيه على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٠٨٣١٤.
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Date:
السبت, أبريل 5, 2025