توفيت الحاجة جميله حسام الدين والدة العميد الركن المتقاعد محمد جانبيه (۸۰۰۰۲۳) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٦ الساعة ۱۱:٠٠ في جبانة بلدة الهرمل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتواريخ ٧ و٨ و۲۰۲٥/٤/٩ في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في مركز الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - قرب المديرية العامة لأمن الدولة أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد محمد جانبيه على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٠٨٣١٤.