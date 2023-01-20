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Published by lebarmy16 on جمعة, 01/20/2023 - 16:55
توفيت الحاجة خيرية فرج والدة العميد الركن المتقاعد محمد روميه من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة خيرية فرج والدة العميد الركن المتقاعد محمد روميه من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 1 / 2023 الساعة 15.00 في جبانة بلدة معركة-قضاء صور.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبعده لغاية الساعة 21.00، وبتاريخ 21 و 22 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل ولدها السيد علي روميه الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 372606 / 03.
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Date:
الجمعة, يناير 20, 2023