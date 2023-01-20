توفيت الحاجة خيرية فرج والدة العميد الركن المتقاعد محمد روميه من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 1 / 2023 الساعة 15.00 في جبانة بلدة معركة-قضاء صور.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبعده لغاية الساعة 21.00، وبتاريخ 21 و 22 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل ولدها السيد علي روميه الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 372606 / 03.