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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 03/04/2025 - 21:42
توفيت الحاجة حكمت المصري والدة العميد الركن المتقاعد مروان الشدياق (۸۰۰۰۷٤) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة حكمت المصري والدة العميد الركن المتقاعد مروان الشدياق (۸۰۰۰۷٤) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/٣/٥ عند صلاة الظهر في جامع البساتنة، حيث توارى الثرى في مدافن الأوقاف الإسلامية - (الحرش) - دوار شاتيلا.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل العميد الركن المتقاعد مروان الشدياق الكائن في منطقة المصيطبة - مقابل تلفزيون الجديد - بناية رمضان - ط ۱۲، وبتاريخي ٦ و۲۰٢٥/٣/٧ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ للرجال والنساء في قاعة الجامع المذكور، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد مروان الشدياق على رقم الهاتف الخلوي: ٧٦/٥٠٧٠٢٠.
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Date:
الثلاثاء, مارس 4, 2025