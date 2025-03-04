Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 03/04/2025 - 21:42

توفيت الحاجة حكمت المصري والدة العميد الركن المتقاعد مروان الشدياق (۸۰۰۰۷٤) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/٣/٥ عند صلاة الظهر في جامع البساتنة، حيث توارى الثرى في مدافن الأوقاف الإسلامية - (الحرش) - دوار شاتيلا.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل العميد الركن المتقاعد مروان الشدياق الكائن في منطقة المصيطبة - مقابل تلفزيون الجديد - بناية رمضان - ط ۱۲، وبتاريخي ٦ و۲۰٢٥/٣/٧ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ للرجال والنساء في قاعة الجامع المذكور، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد مروان الشدياق على رقم الهاتف الخلوي: ٧٦/٥٠٧٠٢٠.

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Date: 
الثلاثاء, مارس 4, 2025