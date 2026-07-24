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Published by lebarmy12 on جمعة, 07/24/2026 - 16:55
توفيت الحاجة مريم عبد المنعم ظاهر والدة العميد الركن المتقاعد مصطفى مسلماني (٨٥٠١٤٢) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة مريم عبد المنعم ظاهر والدة العميد الركن المتقاعد مصطفى مسلماني (٨٥٠١٤٢) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم في المهجر.
تُقبل التعازي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في حسينية مجمع هونين الخيري - الغبيري - بعبدا (قبل مستديرة شاتيلا)، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٣٠ الساعة ۱۷.۰۰ في مجمع سيد الأوصياء - برج البراجنة - بعبدا، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٨١/٠١٤٠٠٤.
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Date:
الجمعة, يوليو 24, 2026