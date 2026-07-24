توفيت الحاجة مريم عبد المنعم ظاهر والدة العميد الركن المتقاعد مصطفى مسلماني (٨٥٠١٤٢) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم في المهجر.

تُقبل التعازي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في حسينية مجمع هونين الخيري - الغبيري - بعبدا (قبل مستديرة شاتيلا)، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٣٠ الساعة ۱۷.۰۰ في مجمع سيد الأوصياء - برج البراجنة - بعبدا، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٨١/٠١٤٠٠٤.