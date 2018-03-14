توفيت السيدة مريم النغيوي والدة العميد الركن المتقاعد موريس خليل الركوه من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 3 / 2018 الساعة 15.00 في كنيسة مار مارون – عندقت.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 15 / 3 / 2018 إبتداءً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 12.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه وبتاريخ 16 / 3 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون كنيسة مار شربل – أدونيس – ذوق مصبح

(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد موريس خليل الركوه 387070 /76).