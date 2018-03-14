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Published by lebarmy2 on أربعاء, 03/14/2018 - 09:57
توفيت السيدة مريم النغيوي والدة العميد الركن المتقاعد موريس خليل الركوه من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة مريم النغيوي والدة العميد الركن المتقاعد موريس خليل الركوه من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 14 / 3 / 2018 الساعة 15.00 في كنيسة مار مارون – عندقت.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 15 / 3 / 2018 إبتداءً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 12.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه وبتاريخ 16 / 3 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون كنيسة مار شربل – أدونيس – ذوق مصبح
(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد موريس خليل الركوه 387070 /76).
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Date:
الثلاثاء, مارس 13, 2018