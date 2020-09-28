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Published by lebarmy2 on اثنين, 09/28/2020 - 20:19
توفيت السيدة عدلا حليم سليم والدة كل من العميد الركن المتقاعد موريس سليم والعميد الإداري المتقاعد آمال سليم كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة عدلا حليم سليم والدة كل من العميد الركن المتقاعد موريس سليم والعميد الإداري المتقاعد آمال سليم كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 29 / 9 /2020 الساعة 12.00 في كنيسة مار بطرس وبولس للروم الأرثوذكس – كفرشيما.
تقبل التعازي عبر الإتصال بالضابطين العامين المذكورين أعلاه وفقاً لما يلي:
- العميد الركن المتقاعد موريس سليم: 295729 /03.
- العميد الإداري المتقاعد آمال سليم: 202180 /70.
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Date:
الاثنين, سبتمبر 28, 2020