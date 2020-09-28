Published by lebarmy2 on اثنين, 09/28/2020 - 20:19

توفيت السيدة عدلا حليم سليم والدة كل من العميد الركن المتقاعد موريس سليم والعميد الإداري المتقاعد آمال سليم كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 29 / 9 /2020 الساعة 12.00 في كنيسة مار بطرس وبولس للروم الأرثوذكس – كفرشيما.
تقبل التعازي عبر الإتصال بالضابطين العامين المذكورين أعلاه وفقاً لما يلي:
- العميد الركن المتقاعد موريس سليم: 295729 /03.
- العميد الإداري المتقاعد آمال سليم: 202180 /70.

 

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Date: 
الاثنين, سبتمبر 28, 2020