توفيت السيدة عدلا حليم سليم والدة كل من العميد الركن المتقاعد موريس سليم والعميد الإداري المتقاعد آمال سليم كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 29 / 9 /2020 الساعة 12.00 في كنيسة مار بطرس وبولس للروم الأرثوذكس – كفرشيما.

تقبل التعازي عبر الإتصال بالضابطين العامين المذكورين أعلاه وفقاً لما يلي:

- العميد الركن المتقاعد موريس سليم: 295729 /03.

- العميد الإداري المتقاعد آمال سليم: 202180 /70.