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Published by lebarmy4 on سبت, 03/26/2022 - 17:53
توفيت السيدة لميا فضول والدة العميد الركن المتقاعد ميشال نحاس من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة لميا فضول والدة العميد الركن المتقاعد ميشال نحاس من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 27 / 3 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس – الشاوية – بيت شباب.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 495969 / 03.
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Date:
السبت, مارس 26, 2022