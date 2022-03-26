توفيت السيدة لميا فضول والدة العميد الركن المتقاعد ميشال نحاس من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 3 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس – الشاوية – بيت شباب.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 495969 / 03.