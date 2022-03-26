Published by lebarmy4 on سبت, 03/26/2022 - 17:53

توفيت السيدة لميا فضول والدة العميد الركن المتقاعد ميشال نحاس من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 27 / 3 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس – الشاوية – بيت شباب.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 495969 / 03.

 

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Date: 
السبت, مارس 26, 2022