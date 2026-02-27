توفيت السيدة أدال نعمه أبو حيدر والدة العميد الركن المتقاعد نبيل أبو حيدر (۸۰۰۱۰۱) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٢/٢٨ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار الياس - محطة بحمدون - عاليه ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في قتالة - بعبدا.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة مار جرجس ذوق الخراب - ضبية - المتن.