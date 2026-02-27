- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy3 on جمعة, 02/27/2026 - 19:16
توفيت السيدة أدال نعمه أبو حيدر والدة العميد الركن المتقاعد نبيل أبو حيدر (۸۰۰۱۰۱) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة أدال نعمه أبو حيدر والدة العميد الركن المتقاعد نبيل أبو حيدر (۸۰۰۱۰۱) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٢/٢٨ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار الياس - محطة بحمدون - عاليه ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في قتالة - بعبدا.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة مار جرجس ذوق الخراب - ضبية - المتن.
Ar
Date:
الجمعة, فبراير 27, 2026