Published by lebarmy15 on اثنين, 01/05/2026 - 18:29
توفيت السيدة نايفة غفري والدة العميد الركن المتقاعد نديم غفري (۸٦۰۰۲۸) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٦ الساعة ١٤.٠٠ في بلدة علما الشعب - صور.
تُقبل التعازي يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/١/٧ ابتداءً من الساعة ۱۳.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في كنيسة مار جرجس الخريبة - الحدث، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد نديم غفري على رقم الهاتف: ٠٣/٧٨٥٠٣٤.
الاثنين, يناير 5, 2026