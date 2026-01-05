توفيت السيدة نايفة غفري والدة العميد الركن المتقاعد نديم غفري (۸٦۰۰۲۸) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٦ الساعة ١٤.٠٠ في بلدة علما الشعب - صور.

تُقبل التعازي يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/١/٧ ابتداءً من الساعة ۱۳.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في كنيسة مار جرجس الخريبة - الحدث، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد نديم غفري على رقم الهاتف: ٠٣/٧٨٥٠٣٤.