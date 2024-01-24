Published by lebarmy2 on أربعاء, 01/24/2024 - 14:06

توفيت السيدة انطوانيت عماد أيوب والدة العميد الركن المتقاعد نزيه الحداري (830092) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 24 /1 /2024 الساعة 14.00 في كنيسة سيدة التلّة - دير القمر.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه،
وبتاريخ 25 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة قلب يسوع - بدارو - سامي الصلح، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد نزيه الحداري على رقم الهاتف: 972717 /03 .ّ

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Date: 
الأربعاء, يناير 24, 2024