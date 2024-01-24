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Published by lebarmy2 on أربعاء, 01/24/2024 - 14:06
توفيت السيدة انطوانيت عماد أيوب والدة العميد الركن المتقاعد نزيه الحداري (830092) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة انطوانيت عماد أيوب والدة العميد الركن المتقاعد نزيه الحداري (830092) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 24 /1 /2024 الساعة 14.00 في كنيسة سيدة التلّة - دير القمر.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه،
وبتاريخ 25 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة قلب يسوع - بدارو - سامي الصلح، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد نزيه الحداري على رقم الهاتف: 972717 /03 .ّ
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Date:
الأربعاء, يناير 24, 2024