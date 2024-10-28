توفيت السيدة أدال سليمان الشويري والدة العميد الركن المتقاعد هادي الخوري (۸۳۰۰۳۲) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩ الساعة ١٠:٠٠ في كنيسة مار مارون - الدورة، ثم ينقل الجثمان إلى مسقط رأسها دير الأحمر حيث تقام صلاة وضع البخور الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة سيدة البرج وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في كنيسة سيدة البرج - دير الأحمر وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة مار مارون - الدورة، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد هادي الخوري على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٥٠٤٠٦.