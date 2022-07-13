توفيت السيدة سلوى فؤاد الخوري مجاعص والدة العميد الركن المتقاعد وسيم الحلبي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 7 / 2022 الساعة 16.30 في كنيسة مار جرجس – الشوير.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 16 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على أحد ارقام الهواتف التالية: