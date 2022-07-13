Published by lebarmy4 on أربعاء, 07/13/2022 - 22:58

توفيت السيدة سلوى فؤاد الخوري مجاعص والدة العميد الركن المتقاعد وسيم الحلبي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 7 / 2022 الساعة 16.30 في كنيسة  مار جرجس – الشوير.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 16 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على أحد ارقام الهواتف التالية:

  • العميد الركن المتقاعد وسيم الحلبي: 343444/ 03.
  • السيد ربيع (ابنها): 698680/ 76 – 971501087115(دبي)
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Date: 
الأربعاء, يوليو 13, 2022