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Published by lebarmy14 on خميس, 12/22/2022 - 13:07
توفيت السيدة اسما جاويش والدة العميد الركن المتقاعد وليد البرخش من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة اسما جاويش والدة العميد الركن المتقاعد وليد البرخش من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 12 /2022 الساعة 15.00 في كنيسة السيدة الإنتقال – جون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 23 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة المعونة الدائمة للروم الملكيين الكاثوليك – فرن الشباك، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 410405 / 03.
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Date:
الأربعاء, ديسمبر 21, 2022