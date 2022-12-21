توفيت السيدة اسما جاويش والدة العميد الركن المتقاعد وليد البرخش من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 12 /2022 الساعة 15.00 في كنيسة السيدة الإنتقال – جون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 23 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة المعونة الدائمة للروم الملكيين الكاثوليك – فرن الشباك، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 410405 / 03.