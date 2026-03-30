توفيت الحاجة نجدا وجيه آغا والدة العميد الركن المتقاعد وليد السمرجي (۸٥۰۱۰۳) من ضباط الجيش اللبناني.

أُقيم المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٣٠ عقب صلاة الظهر في مسجد طينال - طرابلس.

تُقبل التعازي يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ٢٠٢٦/٣/٣١ و٢٠٢٦/٤/١ ابتداءً من الساعة ١٦.٣٠ ولغاية الساعة ١٨.٣٠ في قاعة ميتم الشعراني - منطقة أبي سمراء - طرابلس.