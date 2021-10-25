Published by lebarmy2 on اثنين, 10/25/2021 - 19:11

توفيت الحاجة خولا هاشم والدة العميد الركن المتقاعد يعرب صخر من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 25 / 10 /2021 عقب صلاة العصر في جبانة بلدة بعلول – البقاع الغربي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 26 و27 /10 /2021 في صالة مسجد البلدة المذكورة أعلاه، او عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 908181 /03.

 

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Date: 
الاثنين, أكتوبر 25, 2021