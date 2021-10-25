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Published by lebarmy2 on اثنين, 10/25/2021 - 19:11
توفيت الحاجة خولا هاشم والدة العميد الركن المتقاعد يعرب صخر من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة خولا هاشم والدة العميد الركن المتقاعد يعرب صخر من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 25 / 10 /2021 عقب صلاة العصر في جبانة بلدة بعلول – البقاع الغربي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 26 و27 /10 /2021 في صالة مسجد البلدة المذكورة أعلاه، او عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 908181 /03.
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Date:
الاثنين, أكتوبر 25, 2021