توفيت الحاجة خولا هاشم والدة العميد الركن المتقاعد يعرب صخر من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 10 /2021 عقب صلاة العصر في جبانة بلدة بعلول – البقاع الغربي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 26 و27 /10 /2021 في صالة مسجد البلدة المذكورة أعلاه، او عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 908181 /03.