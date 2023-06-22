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Published by lebarmy2 on خميس, 06/22/2023 - 20:01
توفيت السيدة نزها خرما والدة العميد الركن المتقاعد يوسف سلامة 850147 من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة نزها خرما والدة العميد الركن المتقاعد يوسف سلامة 850147 من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 23 / 6 /2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار جرجس – القليعه – مرجعيون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الضابط العام المتقاعد المذكور أعلاه، وبتاريخ 26 / 6 /2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار تقلا – الحازميه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد يوسف سلامة على أحد رقمي الهاتف: 025125 /03 أو 451414 /03.
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Date:
الخميس, يونيو 22, 2023