توفيت السيدة نزها خرما والدة العميد الركن المتقاعد يوسف سلامة 850147 من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 6 /2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار جرجس – القليعه – مرجعيون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الضابط العام المتقاعد المذكور أعلاه، وبتاريخ 26 / 6 /2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار تقلا – الحازميه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد يوسف سلامة على أحد رقمي الهاتف: 025125 /03 أو 451414 /03.