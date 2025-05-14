توفيت السيدة ترازيا حبيب نادر والدة العميد الركن المتقاعد يوسف قعدان جرمانوس (٧٦٠٠٤٧) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار ماما - حبوب - جبيل، ثم يُنقل الجثمان إلى مسقط رأسها العاقورة حيث توارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وتُختتم بقداس المرافقة، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد يوسف قعدان جرمانوس على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٨٠٨٥٨٣.