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Published by lebarmy5 on أربعاء, 05/14/2025 - 18:04
توفيت السيدة ترازيا حبيب نادر والدة العميد الركن المتقاعد يوسف قعدان جرمانوس (٧٦٠٠٤٧) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار ماما - حبوب - جبيل، ثم يُنقل الجثمان إلى مسقط رأسها العاقورة حيث توارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وتُختتم بقداس المرافقة، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد يوسف قعدان جرمانوس على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٨٠٨٥٨٣.
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Date:
الأربعاء, مايو 14, 2025