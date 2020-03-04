توفيت السيدة محاسن اسطفان والدة العميد الركن ايلي اسطفان القاضي المنفرد العسكري في منطقة الشمال.

يقام المأتم بتاريخ 2 /4 /2020 الساعة 11,00 في كنيسة ديمتروس – ذوق مكايل، ويوارى الثرى في مدافن العائلة – حكر الشيخ طابا – عكار.

تقبل التعازي على رقمي هاتف الضابط العام المذكور أعلاه: خلوي 481720 /03 ورباعي 8593.