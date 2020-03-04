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Published by lebarmy13 on جمعة, 04/03/2020 - 11:12
توفيت السيدة محاسن اسطفان والدة العميد الركن ايلي اسطفان القاضي المنفرد العسكري في منطقة الشمال.
توفيت السيدة محاسن اسطفان والدة العميد الركن ايلي اسطفان القاضي المنفرد العسكري في منطقة الشمال.
يقام المأتم بتاريخ 2 /4 /2020 الساعة 11,00 في كنيسة ديمتروس – ذوق مكايل، ويوارى الثرى في مدافن العائلة – حكر الشيخ طابا – عكار.
تقبل التعازي على رقمي هاتف الضابط العام المذكور أعلاه: خلوي 481720 /03 ورباعي 8593.
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Date:
الخميس, أبريل 2, 2020