توفيت السيدة نهاد فواز والدة العميد الركن بيار بو عساف قائد لواء المشاة التاسع.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 10 /2019 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس – حمانا وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 8 / 10 /2019 إبتداءً من الساعة11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار جرجس – حمانا وبتاريخ 9 / 10 /2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار تقلا – الحازمية.