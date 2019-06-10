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Published by lebarmy2 on أحد, 10/06/2019 - 18:41
توفيت السيدة نهاد فواز والدة العميد الركن بيار بو عساف قائد لواء المشاة التاسع.
توفيت السيدة نهاد فواز والدة العميد الركن بيار بو عساف قائد لواء المشاة التاسع.
يقام المأتم بتاريخ 7 / 10 /2019 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس – حمانا وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 8 / 10 /2019 إبتداءً من الساعة11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار جرجس – حمانا وبتاريخ 9 / 10 /2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار تقلا – الحازمية.
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Date:
الأحد, أكتوبر 6, 2019