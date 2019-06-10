Published by lebarmy2 on أحد, 10/06/2019 - 18:41

توفيت السيدة نهاد فواز والدة العميد الركن بيار بو عساف قائد لواء المشاة التاسع.
يقام المأتم بتاريخ 7 / 10 /2019 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس – حمانا وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 8 / 10 /2019 إبتداءً من الساعة11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار جرجس – حمانا وبتاريخ 9 / 10 /2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار تقلا – الحازمية.

 

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Date: 
الأحد, أكتوبر 6, 2019