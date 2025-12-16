توفيت السيدة أنطوانات عبده والدة العميد الركن جان جريج من لواء المشاة الثامن.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٧ الساعة ١٥.٣٠ في كنيسة القديسَين سيرجيوس وباخوس - كوسبا.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٨ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٠ ابتداءً من الساعة ١٣.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون دير الآباء اللعازريين - الأشرفية - بيروت، ويلي ذلك قداس إلهي لراحة نفسها الساعة ۱۸.۳۰ في بازيليك الأيقونة العجائبية في الأشرفية - بيروت.