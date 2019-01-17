توفيت السيدة حنينة شكرالله والدة كل من العميد الركن جان نهرا قائد الفوج المجوقل والعقيد الركن شارل نهرا من فرع مخابرات منطقة جبل لبنان والعميد المتقاعد أسعد نهرا من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 1 / 2019 الساعة 14.00 في كنيسة مار يوسف – دير دوريت.

تقبل التعازي بتاريخ 16 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس – انطلياس وقبل الدفن وبعده ولغاية الساعة 17.00 في صالون كنيسة مار يوسف – دير دوريت وبتاريخ 18 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس – انطلياس وبتاريخ 19 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار سركيس وباخوس فتقا – فتوح كسروان.