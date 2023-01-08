توفيت السيدة ليندا مركيز والدة العميد الركن جهاد خالد من فوج التدخل الأول.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 8 / 2023 الساعة 13,00 عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق في بلدة شبعا وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 4 / 8 / 2023 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في قاعة جامع الخاشقجي – قاعة البرغوث – بيروت أو عبر الإتصال بالعميد الركن جهاد خالد على رقم الهاتف: خليوي: 135443 / 71.