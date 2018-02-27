توفيت الحاجة بهيجة عويدات والدة العميد الركن جودت عويدات من مقر عام الجيش.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 2 / 2018 عقب صلاة الظهر في جبانة بلدة شحيم – حي البيادر.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – حي البيادر ، وبعد الدفن وبتاريخي 1 و 2 / 3 / 2018 في منزل حفيدها الحاج إياد عويدات الكائن في بلدة شحيم – مرج علي – خلّة أبو النصر.( رقم هاتف العميد الركن جودت عويدات ، خلوي ( 03/683566).