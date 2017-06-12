توفيت السيدة ناديا جرجس يعقوب والدة العميد الركن جورج روفايل من منطقة بيروت.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 12 / 2017 الساعة 11.00 في كنيسة الصعود – ضبية وتوارى في مدافن العائلة بيت ملات – عكار الساعة 14.30.

تقبل التعازي بتاريخ 6 / 12 / 2017 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 11.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبعد الدفن لغاية الساعة 19.00 في كنيسة مار سمعان – بيت ملات وبتاريخ 7 /12 / 2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة الصعود – ضبية (رقم هاتف العميد الركن جورج روفايل: 311050 /03).