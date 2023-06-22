توفيت السيدة سهام صوفيا والدة كل من العميد الركن جورج موسى من لواء الدعم – فوج الاشارة والعميد جاك موسى من ضباط المديرية العامة لأمن الدولة.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 6 /2023 الساعة 13.00 في كنيسة مار ميخائيل للروم الأرثوذكس – عين حرشا – راشيا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 24 / 6 /2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 25 / 6 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 16.00 في صالون كنيسة السيدة الزلزلة – زحله، وبتاريخ 26 / 6 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس – جديدة المتن، أو عبر الإتصال على أرقام الهاتف التالية:

- العميد الركن جورج موسى: 556992 /03.

- العميد جاك موسى: 930009 /78.