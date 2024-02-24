توفيت السيدة نلي نعوم القهوجي والدة العميد الركن جوزيف الشدياق من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 2 / 2024 الساعة 13.30 في كنيسة مار جرجس - الشياح، ثم ينقل جثمانها بعد الصلاة إلى منيارة حيث تقام صلاة وضع البخور الساعة 16.30 في كنيسة مار يوحنا المعمدان حيث توارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 في صالون كنيسة مار جرجس - الشياح وبتاريخ 26 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار جرجس - الشياح، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:03/813042.