توفيت الحاجة ليلى عياش والدة كل من العميد الركن حسن فقيه من مقر عام الجيش (دورة دراسية في الخارج) والرائد ربيع فقيه من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 7 / 2018 الساعة 14.00 في حسينية بلدة طيرفلسيه – قضاء صور.

تقبل التعازي قبل الدفن في حسينية بلدة طيرفلسيه وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل زوجها الحاج محمد فقيد الكائن في البلدة المذكورة.