اثنين, 11/03/2025
توفيت الحاجة كليمة عوض علام والدة العميد الركن رياض علام من مديرية المخابرات.
يقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۳ الساعة ١٤,٠٠ وتوارى الثرى في جبانة بلدة فرات - جبيل.
تقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ في حسينية عين الدلبة - جبيل، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٥ اعتبارًا من الساعة ١٥,٠٠ لغاية الساعة ۱۷,۰۰ في قاعة مسجد الوفاء - طرابلس، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦ اعتبارًا من الساعة ١٥,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء، وتقام ذكرى أسبوع على وفاة الفقيدة يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۹ اعتبارًا من الساعة ١٠,٠٠ لغاية الساعة ۱۱,۰۰ في حسينية عين الدلبة - جبيل.
الاثنين, نوفمبر 3, 2025