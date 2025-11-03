توفيت الحاجة كليمة عوض علام والدة العميد الركن رياض علام من مديرية المخابرات.

يقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۳ الساعة ١٤,٠٠ وتوارى الثرى في جبانة بلدة فرات - جبيل.

تقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ في حسينية عين الدلبة - جبيل، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٥ اعتبارًا من الساعة ١٥,٠٠ لغاية الساعة ۱۷,۰۰ في قاعة مسجد الوفاء - طرابلس، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦ اعتبارًا من الساعة ١٥,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء، وتقام ذكرى أسبوع على وفاة الفقيدة يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۹ اعتبارًا من الساعة ١٠,٠٠ لغاية الساعة ۱۱,۰۰ في حسينية عين الدلبة - جبيل.