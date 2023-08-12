توفيت السيدة سامية القعقور والدة العميد الركن زيدان القعقور من اركان الجيش للعديد.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 12 / 2023 الساعة 16.00 في جبانة بلدة بعاصير - الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن للرجال في منزل صهرها المهندس مروان القعقور وبتواريخ 9 ، 10 و 11 / 12 / 2023 للرجال في منزل الفقيدة، وللنساء في منزل صهرها المذكور أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن زيدان القعقور على رقم الهاتف خلوي:03/387368.