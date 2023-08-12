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Published by lebarmy3 on جمعة, 12/08/2023 - 09:47
توفيت السيدة سامية القعقور والدة العميد الركن زيدان القعقور من اركان الجيش للعديد.
توفيت السيدة سامية القعقور والدة العميد الركن زيدان القعقور من اركان الجيش للعديد.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 12 / 2023 الساعة 16.00 في جبانة بلدة بعاصير - الشوف.
تقبل التعازي قبل الدفن للرجال في منزل صهرها المهندس مروان القعقور وبتواريخ 9 ، 10 و 11 / 12 / 2023 للرجال في منزل الفقيدة، وللنساء في منزل صهرها المذكور أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن زيدان القعقور على رقم الهاتف خلوي:03/387368.
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Date:
الجمعة, ديسمبر 8, 2023