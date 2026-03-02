توفيت السيدة ناهية شربل والدة العميد الركن شادي سعد من منطقة بيروت مفصول إلى جهاز أمن المطار.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٣ الساعة ۱۳.۰۰ في كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس - راشيا الوادي، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۷.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الأربعاء بتاريخ ۲٠٢٦/٣/٤ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس - نيو مار تقلا - الحازمية.