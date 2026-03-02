- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on اثنين, 03/02/2026 - 14:29
توفيت السيدة ناهية شربل والدة العميد الركن شادي سعد من منطقة بيروت مفصول إلى جهاز أمن المطار.
توفيت السيدة ناهية شربل والدة العميد الركن شادي سعد من منطقة بيروت مفصول إلى جهاز أمن المطار.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٣ الساعة ۱۳.۰۰ في كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس - راشيا الوادي، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۷.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الأربعاء بتاريخ ۲٠٢٦/٣/٤ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس - نيو مار تقلا - الحازمية.
Ar
Date:
الاثنين, مارس 2, 2026