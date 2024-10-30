توفيت السيدة ماريا بركات والدة العميد الركن صلاح بركات من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١ الساعة ١١:٠٠ في مطرانية الروم الكاثوليك – طريق الشام، ومن بعدها ينقل الجثمان إلى مسقط رأسها رأس بعلبك حيث تتلى صلاة رفع البخور في كنيسة مار اليان - رأس بعلبك، ثم توارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الصلاة لراحة نفسها في مطرانية الروم الكاثوليك – طريق الشام ابتداءً من الساعة ٩:٠٠ لغاية الساعة ١١:٠٠ ومن الساعة ٩:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار اليان – رأس بعلبك وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/١ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في مطرانية الروم الكاثوليك – طريق الشام أو عبر الاتصال بالعميد الركن صلاح بركات على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤١٩٣٩٩.