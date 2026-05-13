Published by lebarmy5 on أربعاء, 05/13/2026 - 09:15
توفيت الشيخة إم عصام جمال محمود مساعد والدة العميد الركن ماهر سري الدين من الشرطة العسكرية.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ الساعة ١٢.٠٠ في دار بلدة عترين - الشوف.
تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ۱۷.۰۰ ولغاية الساعة ۲۰.۰۰ وأيام الخميس والجمعة والسبت بتواريخ ١٤ و١٥ و٢٠٢٦/٥/١٦ ابتداءً من الساعة ۱۷.۰۰ ولغاية الساعة ۲۰.۰۰ ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٥/١٧ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ١٤.٠٠ في دار البلدة المذكورة.
