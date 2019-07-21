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Published by lebarmy14 on اثنين, 07/22/2019 - 11:11
توفيت الحاجة منتهى كزما والدة العميد الركن المتقاعد محمد حيدر احمد من ضباط الجيش اللبناني.
يقام الماتم بتاريخ 21 / 7/ 2019 الساعة 14:00 في مدافن الغبيري – جنب روضة الشهيدين.
تقبل التعازي قبل الدفن في حسينية روضة الشهيدين وبعده وبتاريخي 22 و 23 / 7 / 2019 في منزلها الكائن في الشياح شارع أسعد الأسعد، و إبتداءً من الساعة 16:00 ولغاية الساعة 17:30 في روضة الشهيدين (رقم هاتف العميد الركن المتقاعد محمد حيدر احمد:733303 /03).
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Date:
الأحد, يوليو 21, 2019