توفيت الحاجة منتهى كزما والدة العميد الركن المتقاعد محمد حيدر احمد من ضباط الجيش اللبناني.

يقام الماتم بتاريخ 21 / 7/ 2019 الساعة 14:00 في مدافن الغبيري – جنب روضة الشهيدين.

تقبل التعازي قبل الدفن في حسينية روضة الشهيدين وبعده وبتاريخي 22 و 23 / 7 / 2019 في منزلها الكائن في الشياح شارع أسعد الأسعد، و إبتداءً من الساعة 16:00 ولغاية الساعة 17:30 في روضة الشهيدين (رقم هاتف العميد الركن المتقاعد محمد حيدر احمد:733303 /03).