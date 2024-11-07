توفيت الحاجة عائدة الشمعة والدة العميد الركن محمد دمج من أمانة الأركان.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٧ بعد صلاة المغرب في جامع الرحمة - برجا.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيدة الكائن في حي العين - قرب جامع الجيلاني وبعد الدفن للرجال والنساء في منزل ابنها العميد الركن محمد دمج الكائن في حي الكروم وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٩ بعد صلاة العصر للرجال في مسجد الديماس - قاعة الشيخ أحمد الزعرت أو عبر الاتصال بالعميد الركن محمد دمج على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٠٩٦٠٣٣.