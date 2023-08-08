- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy13 on ثلاثاء, 08/08/2023 - 10:29
توفيت السيدة أليس مطر والدة العميد الصيدلي المتقاعد روبير بجاني (830235) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة أليس مطر والدة العميد الصيدلي المتقاعد روبير بجاني (830235) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 8 / 2023 الساعة 16,00 في كنيسة مار أنطونيوس – الكحالة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 9 / 8 / 2023 ابتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
Ar
Date:
الاثنين, أغسطس 7, 2023