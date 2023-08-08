توفيت السيدة أليس مطر والدة العميد الصيدلي المتقاعد روبير بجاني (830235) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 8 / 2023 الساعة 16,00 في كنيسة مار أنطونيوس – الكحالة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 9 / 8 / 2023 ابتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.